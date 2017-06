Woonhuis in Noordwijk afgezet en doorzocht wegens 'verdachte omstandigheden'

Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

NOORDWIJK - In de straat Duinschooten in Noordwijk heeft de politie kort voor middernacht een woonhuis afgezet wegens 'verdachte omstandigheden'.

Agenten doen op dit moment onderzoek in de woning. De politie kan nog niet zeggen wat er aan de hand is. 'Verdachte omstandigheden, dat kan van alles betekenen', vertelt hij een woordvoerder aan Omroep West. 'Het is in elk geval iets dat wij niet vertrouwen'.



De politie kan niet inschatten hoe lang het onderzoek gaat duren en wanneer er meer duidelijkheid gegeven kan worden.