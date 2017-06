Eindhovenaar ziet live via skype overval op Noordwijkse vriend

NOORDWIJK - Een arrestatieteam heeft in de nacht van dinsdag op woensdag vier mannen opgepakt die verkleed als agenten een overval pleegden op een huis aan het Duinschooten in Noordwijk.

De nepagenten gingen er na de overval vandoor richting de Langevelderweg. Daar werden zij tot stoppen worden gedwongen. Hierbij zou geschoten zijn.'Daar lijkt het in ieder geval wel op, de ramen van het busje waar de overvallers mee wegreden zijn verbrijzeld', zag verslaggever Mariët Overdiep woensdagochtend.Het busje werd in de loop van de ochtend weggehaald. Vanwege de politieactie was de Langevelderweg tussen Duinschooten en de Dr. Schaepmanstraat lange tijd afgesloten voor onderzoek. Rond 8.30 uur woensdagochtend werd de weg weer vrijgegeven.Op het moment van de woningoverval was een van de bewoners aan het skypen met een vriend uit Eindhoven. Die zag de nepagenten via de webcam en waarschuwde de echte politie.