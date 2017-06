Delft nieuw in top tien favoriete steden: 'Aantrekkingskracht Randstad en sfeer provinciestad'

De Nieuwe Kerk in Delft (Foto: ANP)

DELFT - Delft behoort tot de tien meest favoriete grootste Nederlandse steden. Dit blijkt uit de vierde editie van het Steden & Streken Merkenonderzoek, waaraan 12.243 mensen deelnamen.

Het is voor het eerst dat Delft in de top tien terechtkomt. Tijdens het vorige onderzoek - in 2015 - bleef Delft nog steken op plaats veertien, net als in 2013.



‘De kleinere, historische steden in de Randstad zijn duidelijk in trek onder bewoners en bezoekers. Deze kleinere steden combineren de aantrekkingskracht van de Randstad met de sfeer van de provinciestad’, verklaart merkadviseur Hendrik Beerda. ’Ondanks de Bourgondische sfeer en de mooie natuur in Limburg en Brabant neemt de populariteit van de steden in de zuidelijke provincies af.’



Gouda



Den Haag bezet net zoals de voorgaande twee edities de vijfde plaats op de ranglijst, die wordt aangevoerd door Amsterdam. Rotterdam staat op plaats twee, gevolgd door Utrecht en Maastricht.



In de top tien van favoriete steden onder de eigen inwoners staat Maastricht op één, gevolgd door Den Bosch en Groningen. Gouda bezet op deze ranglijst plaats negen en Delft plaats tien.





Door: Redactie Correctie melden