Pascal viel 40 kilo af in 5 maanden, hij deelt zijn tips!

DEN HAAG - Pascal Bastiaan uit Den Haag besloot begin dit jaar om gezonder te gaan leven. Hij was niet de enige met dit goede voornemen, maar Pascal hield vol! In 5 maanden tijd is hij al 40 kilo kwijtgeraakt. Hij besloot zijn verhaal te delen op Facebook en inmiddels heeft zijn Facebookgroep al bijna 10.000 volgers.

Pascal begon in januari dit jaar na veel verschillende afvalpogingen en dietisten het koolhydraatarme dieet eens een kans te geven. En met succes dus, want Pascal is in zeer korte tijd van 238 kilo naar 198 kilo gegaan. Pascal was zo enthousiast over zijn nieuwe, gezonde lifestyle dat hij besloot zijn tips te delen. Hij start in maart dit jaar de Facebookgroep 'Pascal's Koolhydraat Arme Keuken'. Al snel explodeert het ledenaantal. Pascal krijgt soms wel 400 nieuwe aanmeldingen per dag! De teller staat inmiddels op bijna 10.000 leden.Inmiddels is Pascal heel wat uurtjes per week kwijt aan het bijhouden van zijn Facebookgroep. Zo kookt hij elke werkdag live op Facebook. Leden kunnen dan meekijken en vragen stellen terwijl Pascal zijn eten klaarmaakt. Daarnaast helpen de leden elkaar door middel van tips over bijvoorbeeld lekkere gerechten. Ook begeleidt Pascal een aantal mensen persoonlijk bij het afvallen. Zijn doel: zoveel mogelijk mensen aan een gezonde lifestyle helpen!Wil jij ook het koolhydraatarme dieet proberen en vind je het leuk om tips te krijgen? Meld je dan hier aan op de Facebook pagina van Pascal.