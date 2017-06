Jouw sokken binnenkort in het stadhuis van Den Haag te zien?

DEN HAAG - Alle Hagenaars en de bewoners van de Haagse regio wordt gevraagd of ze een bijdrage kunnen leveren aan de tentoonstelling StijlVol Atrium, in het kader van het feestjaar Mondrian to Dutch Design.

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat De Stijl in Leiden werd opgericht. Den Haag pakt in dit kader uit met tal van activiteiten rond de invloedrijke kunstbeweging en de beroemde kunstenaar Piet Mondriaan.In de Atrium City Hall vindt in dit kader de multidisciplinaire tentoonstelling StijlVol Atrium Den Haag plaats. Iedere Hagenaar voor wordt opgeroepen hier een bijdrage aan te leveren. Ze mogen spullen aanleveren die betrekking hebben op de periode van De Stijl (1917-1931) of spullen met het kleurenpatroon van Mondriaan: geel, blauw en rood. Het mag gaan om een kunstwerk, maar bijvoorbeeld ook om sokken.De mensen die een voorwerp voor de tentoonstelling aanleveren, worden met hun voorwerp op de foto gezet en hun verhaal achter het object wordt genoteerd.Mondriaanvoorwerpen kunnen worden zaterdag 17 juni van 13:00 uur tot 16:00 uur naar het Haags Historisch Museum aan de Korte Vijverberg 7 worden gebracht. Deelname is gratis, maar aanmelden voor 16 juni is wel verplicht.Wie een object uit de periode van De Stijl wil inbrengen en getaxeerd wilt hebben, kan dit vrijdag 23 juni tussen 14.00 en 18.00 uur doen in het Venduehuis aan de Nobelstraat 5. Adviseur Frans Leidelmeijer van Kunst & Kitsch is deze middag ook aanwezig.Ook om hieraan deel te nemen is het verplicht je voor vrijdag 16 juni aan te melden