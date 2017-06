Plafond van school ingestort, kinderen krijgen vrij

De schade aan het plafond is duidelijk te zien.

DEN HAAG - De storm van dinsdag heeft een flinke schade veroorzaakt aan basisschool Leyenburg in de Edamstraat in Den Haag. In één van de lokalen kwamen delen van het systeemplafond naar beneden. De kinderen van groep 5b waren op dat moment al vertrokken. Er raakte niemand gewond.

Bij nader onderzoek bleek dat het verlaagde plafond op meer plekken in de school niet veilig was, meldt de school op haar website. Daarom hebben alle kinderen woensdag vrij gekregen.



Pas als de plafonds weer gemaakt en goedgekeurd zijn, kunnen de leerlingen weer naar school.



