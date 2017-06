Tijgermug duikt op bij ons in de buurt

Een tijgermug. Foto: ANP/Lex van Lieshout

DEN HAAG - Op de bloemenveiling in Naaldwijk is een tijgermug aangetroffen. Het gaat om een volwassen exemplaar van de Aziatische tijgermug, dat werd aangetroffen in een muggenval. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bestrijdt uit voorzorg alle exotische muggen die in Nederland worden aangetroffen. Een tijgermug kan dengue (knokkelkoorts), zikakoorts (een virusziekte uit Zuid- en Midden-Amerika) of chikungunya (een tropische infectieziekte) overdragen door te steken.





Daarnaast worden er extra muggenvallen geplaatst en doet de NVWA onderzoek naar waar de gevonden mug vandaan komt. Oorspronkelijk komen de beestjes uit Zuidoost-Azië. Maar inmiddels heeft de muggensoort zich verspreid over grote delen van de wereld. Dat komt door bijvoorbeeld internationale transporten van gebruikte banden en bamboeplantjes.



Kleine kans op ziektes



Een steek van de mug kan tot allerlei ziektes leiden. Maar de kans dat de dieren die in Nederland zijn aangetroffen iemand besmetten is zeer klein, zegt het



Overigens zijn het alleen de vrouwtjes die steken. Mannetjestijgermuggen doen dus sowieso geen kwaad. Wie denkt een mug te hebben gezien kan contact opnemen met de NVWA. Maar omdat de dieren sterk op soortgenoten lijken, wordt wel gevraagd eerst goed te kijken of het er echt eentje is.



