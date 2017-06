ADO-trainer Groenendijk hoopt op kettingreactie na het verlengen van contract

DEN HAAG - Fons Groenendijk hoopt dat zijn contractverlenging van twee jaar bij ADO Den Haag op kort termijn voor een kettingreactie binnen de selectie zorgt. Veel spelers met een aflopend contract hebben een aanbieding op zak, maar hebben nog niet getekend.

'Het zou mooi zijn als zij op kort termijn ook tekenen', zegt trainer Groenendijk vanaf zijn vakantieadres. 'Het zijn stuk voor stuk goede voetballers die ik er aankomend seizoen graag bij heb.'Groenendijk doelt op Dion Malone , Donny Gorter en Kevin Jansen, de groep aflopers met een aanbieding op zak. Maar hoopt ook komend seizoen een beroep te kunnen doen op Wilfried Kanon, Randy Wolters en Nasser El Khayati. 'Ik heb de club geadviseerd om te proberen Kanon te behouden. Hij staat van de aflopende contracten bij de bovenste drie die ik zeker wil behouden', vervolgt Groenendijk.Met Kanon wordt momenteel gesproken , Wolters beschikt over een aflopend contract bij Go Ahead Eagles en kan in Den Haag tekenen. De situatie van huurling El Khayati volgt ADO ook op de voet. De Londense club wil hem vooralsnog alleen verkopen.Deze week hoopt ADO Den Haag ook de contracten van de technische staf van Groenendijk in orde te maken. Assistent-trainers Dirk Heesen en Ekrem Kahya en fysiektrainer John Nieuwenburg beschikken allen over een aflopend contract.