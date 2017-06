Stephanie (21) zoekt schoolspullen voor schooltje in Kaapverdie

Stephanie zoekt schoolspullen voor schooltje in Kaapverdie

DEN HAAG - Eind juni is het zover, dan vertrekt Stephanie Vlootman uit Zoeterwoude weer naar Kaapverdie om daar voor een aantal maanden stage te lopen. Om niet met lege handen aan te komen heeft ze jouw hulp nodig!

Stephanie gaat op een schooltje en opvang lessen geven om de handfunctie en schrijfvaardigheid van gehandicaptie kinderen te verbeteren.Dit doet ze voor haar opleding Ergotherapie aan de Hogeschool van Rotterdam. Het schooltje waar Stephanie les gaat geven staat in een arme wijk en geld voor lesmateriaal is er vaak niet. Om niet met lege handen aan te komen en om te zorgen dat Stephanie leuke schrijflessen kan geven is ze op zoek naar schoolspulltjes. Dit kunnen schriftjes, pennen, potloden, stiften, gummen, linialen. knutselspullen etc. zijn.



Wil jij wat doneren? Dat kan! Je kunt het langs komen brengen bij of opsturen naar:



Omroep West

Laan van 's Gravenmade 2

2495 AJ Den Haag



Door: Redactie SuperDebby Correctie melden