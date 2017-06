Wethouder nu echt aan de slag met rode knop in OV voor blinden en slechtzienden

DEN HAAG - Wethouder Tom de Bruijn (D66) van Den Haag gaat zijn best te doen om de geleiding naar de speciale rode knoppen voor blinden- en slechtzienden in tram- en bushaltes zo snel mogelijk aan te laten leggen. Ook wil hij de regie van deze klus in een hand leggen. Dat heeft hij gezegd tijdens een spoeddebat in de Haagse gemeenteraad over de kwestie.

In een groot aantal haltes ontbreekt de geleiding naar de OV-knop. Hierdoor weten blinden- en slechtzienden de knop niet te vinden. Met de knop kunnen mindervaliden zich laten voorlezen hoe laat de bus of tram komt.De wethouder erkent dat 'niet alles soepel is verlopen' bij de aanleg van de nieuwe bus- en tramhaltes. Zo moeten de bankjes in de haltes aangepast worden omdat kinderen geregeld met hun vingers vast kwamen te zitten in de gaatjes in de bankjes. Deskundigen zeiden onlangs tegen Omroep West dat deze problemen te voorkomen waren geweest . Daarnaast ontbreken de juiste geleidingen dus naar de rode OV-knop.De Bruijn wijt de problemen aan een gebrek aan regie want er zijn meerdere partijen verantwoordelijk; zowel de HTM en de Metropoolregio als de gemeente Den Haag. 'Daardoor zijn er afstemmingsproblemen ontstaan', zegt hij. 'Ik ga in het overleg met de HTM en de Metropoolregio erop aandringen om de regie in een hand te leggen.'Bovendien wil hij dat de geleidingen zo snel mogelijk aangelegd worden. 'Het gaat om veel haltes, dus ik denk dat we in de loop van 2018 alles gerealiseerd hebben.'CDA-raadslid Michel Rogier, die het spoeddebat aanvroeg , is 'redelijk' tevreden met de belofte van de wethouder. 'Ik ben blij dat hij erkent dat er snel iets moet gebeuren maar ik vind het nog wel lang duren. Zo'n geleiding zou toch snel aangelegd moeten kunnen worden?'De rode knop leidde in september vorig jaar al tot beroering, toen Omroep West onthulde dat de knop onvindbaar was voor de doelgroep en veel mensen niet eens wisten van het bestaan. Het CDA stelde al twee keer eerder raadsvragen over de kwestie.