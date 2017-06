Celstraffen tot 5,5 jaar geëist tegen hoofdverdachten Quote 500-bende

DEN HAAG - Tegen de drie hoofdverdachten van de zogenoemde Quote 500-bende - Jan H. en de broers Albert en Terence L. - is woensdagochtend 5,5 jaar cel geëist. Rocky L. hoorde dertig maanden tegen zich eisen.

De hoofverdachten werden eerder in deze zaak veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Tegen die straf tekende de verdediging beroep aan.De Quote 500-bende bestond in totaal uit 26 leden. Vanuit het huis van de moeder van de broers - 'tante Cor' in de Hildebrandstraat in de Haagse Spoorwijk - bereidden zij hun inbraken voor. Slachtoffers werden gekozen uit de Quote 500 . Dit is een lijst van de allerrijksten die zakenblad Quote ieder jaar opstelt.Als de slachtoffers gekozen waren, begon het voorwerk. Via Google Streetview bekeek de bende hoe het slachtoffer woonde. Of er werd een lid gestuurd die al joggend de omgeving van het huis verkende. Daarna sloegen ze toe.Zo pleegde de groep een jaar lang inbraken in zeker tien villa's door het hele land. Onder anderen oud-LPF'er en oud-minister Herman Heinsbroek werd slachtoffer. De bende maakte voor miljoenen euro's buit aan sieraden, goud en contant geld. De opbrengsten werden grotendeels uitgegeven aan uitgaan en gokken.