Snuffelvrijwilligers zoeken scholen in strijd tegen bijtende honden

DEN HAAG - In Nederland vinden jaarlijks 150 duizend bijtincidenten met honden plaats, dan gaat het vooral om jonge kinderen. Veel van die voorvallen hadden voorkomen worden als kinderen de taal van een hond beter zouden kunnen 'lezen'.

De vrijwilligers van Sophia Snuffelcollege proberen kinderen op scholen op een leuke manier te leren hoe ze met honden moeten omgaan. Een van die snuffelvrijwilligers is Kaat Reenalda uit Wassenaar, zij bezoekt scholen in de regio. Sophia Snuffelcollege is op zoek naar meer scholen waar ze langs kunnen om -gratis!- uitleg te geven. Wil je dat er ook op jouw school een snuffelvrijwilliger met hond langskomt? Neem contact op met SuperDebby voor de gegevens.



