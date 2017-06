Man veroordeeld voor poging ontvoering en inrijden op motoragent, maar geen extra straf

Foto: ANP

DEN HAAG - Een 29-jarige man is woensdag veroordeeld voor een poging tot ontvoering in de Vaillantlaan in Den Haag en het inrijden op een motoragent in Leiden. De man zit al een straf uit vanwege een schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt.

De man, Adil A. krijgt geen aanvullende straf, omdat hij al tot levenslang was veroordeeld.



De Amsterdammer probeerde in oktober 2012 met zijn handlangers een man in een auto te trekken. Het slachtoffer kreeg daarbij onder meer een klap met een vuurwapen. De daders, onder wie A., reden uiteindelijk weg terwijl de man in de Haagse Vaillantlaan op de grond lag.



Waarschuwingsschoten



A. reed volgens het hof op dezelfde dag ook in op een motoragent, die in Leiden achter de auto van de Amsterdammer was gestopt. Nadat de agent waarschuwingsschoten had gelost, scheurde A. weg en ramde hij een andere auto.



Door: Redactie Correctie melden