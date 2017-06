Gaaf! Delfts plein opnieuw opgefleurd met 3D-tekening

DELFT - Misschien is het u al opgevallen: de nieuwe 3D-tekening op het Bastiaansplein. Vorig jaar schitterde 'het straatje van Vermeer' op het Delftse plein. Dit jaar staat het kunstwerk in het teken van het 175-jarige bestaan van de TU Delft.

Marjan den Boer van Delft Marketing vertelt: 'De 3D-tekening van vorig jaar leverde zo veel positieve reacties op. Mensen maakten voortdurend foto's en social media stond er vol mee. Dit was een mooie reden om het dit jaar ook te doen.'Met voetstapjes op de straatstenen wordt aangegeven waar de bezoekers moeten gaan staan. Het 3D-effect is alleen vanuit die hoek zichtbaar.Het kunstwerk is net als vorig jaar gemaakt door artiest Leon Keer. Het meisje op de tekening is Isabel Arends, hoogleraar chemie aan de TU. Bungelend op een houten trap krabbelt zij een formule op het krijtbord, die later een belangrijke rol zou spelen in haar proefschrift.De tekening is niet zomaar gemaakt van stoepkrijt, maar van speciale verf, waardoor het 3D-kunstwerk nog wel een half jaar te zien is. Den Boer: 'Je hoeft niet bang te zijn dat de tekening wordt vervaagd door de regen. Zelfs het straatje van Vermeer is nog gedeeltelijk zichtbaar!'