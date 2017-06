Veel aandacht voor gedumpte kittens, maar ideale pleeggezin nog niet gevonden

De vijf kittens zaten met de moederpoes in een krat. (Foto: Facebook politie Leidschendam) De moederpoes heeft de kittens in het bureau uitgebreid gevoed en deed het erg goed. (Foto: Facebook politie Leidschendam)

LEIDSCHENDAM - De vijf gedumpte kittens die maandag langs de Prinses Carolinalaan in Leidschendam werden gevonden, hebben aan aandacht geen gebrek. 'De reacties stromen binnen, mensen willen graag een of meerdere kittens adopteren', zegt Marc van Dijk, directeur van Stichting Nationale Dierenzorg in Wassenaar. 'Maar we zoeken nu specifiek naar een pleeggezin, waar de kittens inclusief moeder tijdelijk rustig kunnen verblijven.'





De kittens worden momenteel opgevangen in het dierenasiel van Wassenaar, maar het is de bedoeling dat ze op korte termijn naar een gastgezin gaan. Van Dijk: 'Er hebben zich gelukkig al pleeggezinnen gemeld,



LEES OOK: Vijf kittens en moederpoes gedumpt: wie wil deze diertjes liefdevol opvangen?

'Er melden zich vooral potentiele baasjes, maar de beestjes zijn nu nog te klein en te jong. Ze drinken nog bij hun moeder. We moeten dus voorlopig mensen teleurstellen', vertelt Van Dijk.De kittens worden momenteel opgevangen in het dierenasiel van Wassenaar, maar het is de bedoeling dat ze op korte termijn naar een gastgezin gaan. Van Dijk: 'Er hebben zich gelukkig al pleeggezinnen gemeld, maar meer reacties zijn welkom . Het meest ideale is als de kittens alle vijf met hun moeder ergens terecht kunnen. Dan socialiseren ze het beste, al zijn het hele lieve beestjes van zichzelf.'

Door: Redactie Correctie melden