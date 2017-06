Bewoner bedreigd met vuurwapen tijdens overval huis Noordwijk, een verdachte gewond

NOORDWIJK - De politie heeft een 19-jarige en 30-jarige man uit Nieuw-Vennep en twee mannen uit Amstelveen van 20 en 40 jaar aangehouden in verband met de overval die in de nacht van dinsdag op woensdag werd gepleegd in een huis aan de Duinschooten in Noordwijk.

De vier verdachten bonkten rond 23.30 uur op de deur het huis. Ze riepen dat ze van de politie waren . De bewoner vertrouwde dit niet en alarmeerde meteen de echte politie.Toch wist het viertal binnen te komen, door te dreigen met een vuurwapen.Op het moment van de inval was de bewoner aan het skypen met een bekende. De persoon met wie hij in gesprek was, zag de verdachte mannen in het huis en alarmeerde ook de politie.Omdat er sprake was van één of meerdere vuurwapens, werd direct de omgeving rond de woning door de politie afgezet en een arrestatieteam opgeroepen. Een politiehelikopter hield vanuit de lucht zicht op het huis.Rond 00.30 uur verlieten de vier verdachten het huis via de achterkant. Via een gereedstaande bestelauto sloegen ze op de vlucht. Tijdens hun vluchtpoging werden door agenten meerdere schoten gelost.Ter hoogte van de Langevelderlaan kwam het voertuig tot stilstand. Drie verdachten probeerden er vervolgens te voet vandoor te gaan, maar ze werden door het arrestatieteam overmeesterd.De vierde verdachte - een 30-jarige man uit Nieuw-Vennep - raakte gewond, vermoedelijk bij de aanhouding. Hij is naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling. Daarna wordt ook hij overgebracht naar het politiebureau. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de door politie geloste schoten.