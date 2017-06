Aanleg Blankenburgtunnel vertraagd

WESTLAND - Het gaat langer duren voordat de Blankenburgtunnel mag worden aangelegd. De reden is dat het Europees Hof eerst een besluit moet nemen over een document dat gaat over stikstofhoeveelheden in Nederland. Pas daarna kan de Raad van State verder met het beroep dat natuur- en milieuverenigingen hebben aangetekend tegen de tunnel, die voor het Westland heel belangrijk wordt.

De nog aan te leggen Blankenburgtunnel loopt onder meer door Midden-Delfland en moet de fileproblemen bij de drukke Beneluxtunnel oplossen en ook het Rotterdamse havengebied beter bereikbaar maken.Grote vraag is of de aanleg van de tunnel niet leidt tot grote aantasting van natuur, milieu, landschap en recreatie in groene long van Midden-Delfland als het Programma Aanpak Stikstof gevolg wordt. Dit programma zou volgens de bezwaarmakers niet overeenkomen met Europese regelgeving. De Raad van State is dan verplicht om het Europees Hof hier een besluit over te laten nemen, wat gemiddeld anderhalf tot twee jaar duurt.Toch heeft de Raad van State goede hoop dat de uitspraak eerder naar Den Haag komt. 'We hebben gevraagd of het voor 1 juli 2018 al kan', laat een woordvoerder weten aan mediapartner WOS Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zegt desgevraagd dat niet met de aanleg van de tunnel wordt begonnen voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan. Wel wordt doorgegaan met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het uitgraven en verplaatsen van leidingen en kabels.Het ministerie verwacht in het najaar van 2018 alsnog te kunnen beginnen met de bouw van de tunnel. Vertragingen als deze zijn volgens het ministerie ingecalculeerd. De tunnel zou in 2022 in gebruik genomen moeten worden.De Midden-Delfland Vereniging, die samen met Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland beroep heeft aangetekend tegen het besluit om de tunnel aan te leggen, zegt zeer tevreden te zijn met de serieuze aanpak van de Raad van State. Zij willen dat de hoogste bestuursrechter de aanleg tegenhoudt, omdat ze bang zijn dat er te veel stikstof uitgestoten zal worden en dat dit ten koste gaat van de zeldzame vogels in het gebied.