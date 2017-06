Wijkbezoek Haagse burgemeester Krikke: De Marcustuin

De Haagse burgemeester Pauline Krikke op kennismakingsbezoek in het stadsdeel Escamp. | Foto Omroep West

DEN HAAG - Burgemeester Krikke van Den Haag is druk bezig om de stad te leren kennen. Op 17 maart is zij geïnstalleerd en sindsdien trekt zij de wijken in om mensen te ontmoeten en speciale plekken te bezoeken. Omroep West mocht op een stralende donderdagochtend met haar mee naar stadsdeel Escamp. We volgen haar daar in een serie van vijf afleveringen. Vandaag: De Marcustuin.

Het is een oase van rust tussen de Marcuskerk en de portiekflats in Moerwijk. In de Marcustuin staan bloemen, planten, groenten en... een pizzaoven. 'Dit was vroeger een plantsoen', vertelt Bettelies Westerbeek, buurtpastoor. 'Het was een rommel, er werd drugs gebruikt en jongeren hingen er rond. Bewoners hebben vervolgens de handen ineen geslagen en we zijn samen een tuin gaan maken waar we tuinieren, elkaar ontmoeten en eten.'



Pauline Krikke is trots op het initiatief. 'Ik word hier helemaal blij van', zegt ze stralend. 'Het is natuurlijk een prachtige tuin waar mensen samen komen en elkaar ontmoeten. Maar ik vind het vooral goed dat mensen het eigenaarschap van de tuin op zich hebben genomen en hier iets moois van hebben gemaakt.'



Grote tuin



Zelf houdt Krikke ook wel van tuinieren. 'Zoals iedereen weet is ons huis in Arnhem nog niet verkocht. Maar daar hebben mijn man en ik een grote tuin. Ik houd dus wel van tuinieren en alles wat groeit en bloeit en ons altijd boeit.'