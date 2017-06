Brand in schip bij scheepsbouwbedrijf Van Lent op De Kaag

Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

KAAG - Bij scheepsbouwbedrijf Royal van Lent aan de Julianalaan op De Kaag is woensdagmiddag rond 14.30 uur brand uit gebroken. De brand brak uit in een ventilatieschacht van een schip dat in een loods staat. Ambulancemedewerkers keken iemand na die rook had ingeademd.





Volgens de woordvoerster is er verder niemand gewond geraakt bij de brand bij Royal van Lent.



De brand is geblust door de bedrijfsbrandweer. Het vuur was snel onder controle. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. De brandweer heeft veel materieel ingezet om de brand te blussen en spreekt van een zogeheten 'middelbrand'.