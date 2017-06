Meer geld voor zomeruitjes voor kinderen in Zoetermeer

ZOETERMEER - De gemeente Zoetermeer gaat meer geld besteden aan het bestrijden van armoede van kinderen in de gemeente. Zo wordt het budget van de ZoetermeerPas, waarmee kinderen gratis een dagje uit kunnen, deze zomer verdubbeld.

'Alle kinderen met een ZoetermeerPas ontvangen voor de zomervakantie, die op 8 juli begint, 20 euro extra aan ZoetermeerPas-cheques', aldus wethouder van Sociale Zaken Taco Kuiper. Ruim 4000 kinderen in Zoetermeer hebben zo'n pas, die de gemeente beschikbaar stelt aan gezinnen die leven van een minimumloon. Met de pas kunnen kinderen onder andere naar Sea Life in Scheveningen, ADO Den Haag of Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.Het extra geld komt van het Rijk, dat vanaf dit jaar structureel 100 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor kinderen die in armoede leven. Het is geen verplichting voor gemeenten om het geld ook daadwerkelijk hieraan te besteden, maar het is wel een nadrukkelijke wens van het Rijk. De gemeente Zoetermeer wil naast de extra zomeruitjes ook op andere manieren ondersteuning bieden aan gezinnen die in armoede leven. Wethouder Kuiper: 'We zijn nog in gesprek met allerlei verschillende partijen die te maken hebben met kinderen, waaronder kinderopvang, scholen en sportinstellingen.'