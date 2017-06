Met de Solar Boat in recordtijd vliegend over het Kanaal

DELFT - De TU Delft heeft een nieuwe boot gebouwd waarmee ze het Kanaal bij Engeland willen oversteken. Volledig op zonne-energie. De tocht moet in een recordtijd van twee uur worden voltooid. Donerdag wordt de boot op Schevingen gedoopt.

Het Solar Boat Team van de TU bestaat inmiddels al vijf jaar. Manager Philip de Rijk legt uit: 'De samenstelling van het team wisselt elk jaar. Studenten leggen hun studie een jaar neer, en focussen zich volledig op het ontwikkelen van de solar boat. Die is nu zo ver dat we de zee gaan trotseren.'Het Kanaal is in het verleden slechts een keer overgestoken met een boot die volledig voer op zonne-energie. Die poging duurde maar liefst zeven uur, maar de studenten uit Delft denken de zee in twee uur te kunnen bedwingen.De boten putten volgens De Rijk eigenlijk maar weinig energie uit de zonnepanelen: 'Daarmee kan je nog geen waterkoker aansluiten', grapt hij.De boot kan desondanks een topsnelheid bereiken van 50 kilometer per uur. Dat heeft alles te maken met de verlaagde weerstand van de boot: 'We kunnen de boot eigenlijk laten vliegen op het water. We hebben onder de boot drie vleugeltjes gemonteerd die de romp van de boot boven het water stuwen', vertelt hij trots.De Solar Boat zal worden bemand door slechts één piloot. 'Onze piloot is al ruim een half jaar op dieet', vertelt De Rijk. 'Voor de weerstand van de boot is het belangrijk dat de boot wordt bestuurd door een lichtgewichtje.'Ondanks de mogelijk hoge golven op zee, loopt de piloot geen gevaar: 'De boot wordt begeleid door verschillende reddingsboten. Daarnaast kan de piloot binnen drie seconden uit de boot ontsnappen. Maar daar gaan we natuurlijk niet van uit. We gaan het gewoon halen', besluit hij vastberaden.