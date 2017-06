Marianne wil hondenbakfiets lenen voor haar zieke herdershond Tiga

Marianne zoekt een hondenbakfiets voor haar zieke witte herdershond (Foto: Pixabay)

DEN HAAG - Marianne van der Leck uit Den Haag ging vaak naar het strand met haar herdershond Tiga. Maar dat gaat al een tijdje niet meer. Tiga heeft last van haar heup en het strand is te ver lopen. Een hondenbakfiets biedt uitkomst.

De 12-jarige witte herder is dol op het strand en Marianne zou niets liever willen dan dit nog een tijdje te kunnen doen met haar hond. Daarom is ze op zoek naar een hondenbakfiets.



Het is waarschijnlijk tijdelijk want Tiga zal niet heel lang meer te leven hebben. Behalve de heupproblemen is hij onlangs geopereerd aan een tumor en hij is natuurlijk op leeftijd. Marianne is blij als Tiga het eind van het jaar haalt. Daarom hoopt Marianne dat ze van iemand een hondenbakfiets tijdelijk kan lenen of tweedehands over kan nemen, want nieuw zijn ze erg duur.



Kun jij Marianne en Tiga helpen? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl



