Gemeentebestuur Den Haag besluit: Madurodam mag uitbreiden

DEN HAAG - Madurodam heeft van het Haagse gemeentebestuur groen licht gekregen om uit te breiden. Het Haagse attractiepark wil overdekte paviljoens bouwen zodat het park ook met slecht weer bezoekers trekt. De uitbreiding gaat wel ten koste van een deel van de Scheveningse bosjes, in totaal 0,6 hectare.

Het verdwijnen van groen is de afgelopen jaren een groot twistpunt geweest. In eerste instantie wilde Madurodam bijna 4,5 hectare bos ‘innemen’. Maar bewoners, natuurorganisaties en politieke partijen liepen hiertegen te hoop. Na gesprekken met betrokkenen heeft Madurodam zijn plannen aangepast, waardoor nog maar 0,6 hectare groen nodig is. Bij de uitbreiding zal er gedeeltelijk gebouwd worden op het huidige terrein, op het voorplein en komt er een beperkte uitbreiding in het bos.Wethouder Klein (stedelijke economie, CDA) is blij dat Madurodam ruimte krijgt om te 'innoveren en investeren'. 'Madurodam is als een van de bekendste dagattracties van Nederland een toeristische trekpleister van Den Haag en met 27 miljoen euro aan bestedingen en 500 banen in de regio van majeure economische betekenis voor de stad en voor de werkgelegenheid. Voor de toekomst van het attractiepark is het essentieel dat zij blijft vernieuwen .'Volgens de wethouder kan het park na uitbreiding nog meer bijdragen aan de regionale economie. Jaarlijks brengt het tot 35 miljoen euro en 647 banen op. 'Dat zijn échte banen, die de regio hard nodig heeft. Het creëren van meer werkgelegenheid was een van de belangrijkste doelen van deze coalitie. Op dit voorstel kan de hele coalitie dan ook trots zijn.'Het college is zich bewust van de plek van het attractiepark in de stad en aan de rand van meerdere parken. Uitbreiding van het attractiepark tast dan ook onvermijdelijk de 'Stedelijke Groene Hoofdstructuur' aan. Daarom stelt het college hoge eisen aan Madurodam op het gebied van ecologie en natuur.Wethouder Revis (stadsontwikkeling en kerngebieden, VVD) heeft lang overlegd met Madurodam. 'De manier waarop Madurodam heeft meegewerkt om binnen onze randvoorwaarden uit te kunnen breiden is een groot compliment waard. Ze geven in hun uiteindelijke plan op een heel goede manier invulling aan onze ecologische eisen.'Twee jaar geleden benaderde Madurodam het gemeentebestuur met de wens om maar liefst 4,5 hectare bos te gebruiken voor haar uitbreiding. Na een lang proces van afstemming met gemeente en met de omgeving, heeft Madurodam een plan gepresenteerd dat volgens het stadsbestuur de 'economische behoeften en de belangen van behoud van het groen verenigt'.De Haagse gemeenteraad moet nog een besluit nemen over het voorstel van het college. Raadslid Gerwin van Vulpen van coalitiepartner de Haagse Stadspartij: ‘De uitbreiding van Madurodam blijft beperkt tot 0,6 hectare en we krijgen er 1,65 hectare nieuw bos voor terug. Daar bovenop hebben we nog 0,7 hectare extra vergroening geëist en gekregen. Dat is riant.’Voor de Haagse Stadspartij is de miniatuurstad een geliefd icoon van de stad. Van Vulpen: ‘We snappen de wens om uit te breiden, maar we hebben hoog ingezet om de uitbreiding zo beperkt mogelijk te houden. Het was een stevig gevecht en door samen met buurt- en groenorganisaties vasthoudend oppositie te voeren is de ruimteclaim van Madurodam teruggebracht naar uiteindelijk 0,6 hectare. In een overeenkomst met de wijken zal worden vastgelegd dat dit de allerlaatste uitbreiding is van Madurodam. Door dit alles is er nu veel meer draagvlak voor het plan.’Ook D66 is blij met het besluit van het stadsbestuur. 'De Scheveningse bosjes vormen een belangrijk onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van Den Haag en wordt ook door veel Hagenaars zeer gewaardeerd als groene oase. Dat moeten we koesteren', zegt D66-raadslid Anne Toeters. D66 is blij dat Madurodam de kans krijgt om in Den Haag te blijven.Het CDA is eveneens tevreden met het akkoord. 'Super dat een Haags icoon, onmisbaar onderdeel van onze stad, dat jaarlijks meer d 600.000 bezoekers trekt, mag uitbreiden en in onze stad zal blijven,' aldus woordvoerder Cees Pluimgraaff. 'Het is ondenkbaar dat dit icoon niet zou mogen uitbreiden en daardoor uit Den Haag zou moeten vertrekken. Madurodam hoort bij onze stad.'GroenLinks is niet te spreken over de uitbreiding. 'Het is een schande dat een uniek suk duinbos wordt vernietigd voor de uitbreiding van het park. Afgesproken was dat de uitbreiding niet ten koste zou gaan van openbaar groen, maar dat gebeurt nu toch. Een uniek duinbos kun je niet zomaar vervangen met nieuwe bomen verderop. Het is alsof je een stuk van een Rembrandt afsnijdt en daar een nieuw schilderij van maakt met nog een stukje erbij geplakt.'Madurodam is blij dat het college van Den Haag een positief besluit heeft genomen over de toekomstplannen van het park. Het attractiepark ziet dit besluit als een 'win-winplan'. 'Een plan dat én Madurodam een toekomst biedt op deze locatie én een groene en landschappelijke impuls is voor de omgeving. Wij hebben alle vertrouwen dat de Haagse gemeenteraad nog voor de zomer een positief besluit zal nemen', aldus directeur Joris van Dijk.