Een tevreden roker is geen onruststoker...Voorburger Louis zoekt pijpenrekjes

Louis en Marina van Emmerik bij de pijpenrekjes

DEN HAAG - Louis van Emmerik uit Voorburg rookte vroeger pijp. Wanneer de pijp niet rookte, hing hij aan een pijpenrekje. En nu kan hij er niet genoeg hebben!

Toen Louis voor zijn verjaardag een jaar of 25 een rekje erbij kreeg 'was de beer los', zoals hij het zelf zegt. Geen rommelmarkt of antiekwinkel is veilig, Louis bezoekt en bezocht ze allemaal. Inmiddels heeft hij er een stuk of 250.



Het huis hangt vol pijpenrekjes. Er mag pas een nieuwe in van zijn vrouw als er een oude uit gaat. Zodoende vervangen mooiere minder mooie en komen bijzondere in de plaats van gewonere. Er ontbreekt er eigenlijk nog maar een aan de collectie... Hopelijk kunnen de luisteraars van SuperDebby Louis helpen dit rekje te vinden!



Mail naar superdebby@omroepwest.nl als je Louis kunt helpen!



Door: Redactie SuperDebby Correctie melden