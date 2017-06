Grondlegger van Duinrell doet stapje terug

WASSENAAR - Hugo van Zuylen, de grondlegger van attractiepark Duinrell, treedt binnenkort terug als commissaris van de organisatie. Van Zuylen is inmiddels 87 jaar en draagt zijn taken over aan zijn zoon, Roderick van Zuylen.





Roderick van Zuylen heeft nu nog samen met zijn broer Philip de dagelijkse leiding over Duinrell, maar kijkt uit naar zijn nieuwe functie: 'Natuurlijk blijf ik mij onverminderd inzetten voor dit prachtige bedrijf, maar ik zal dat doen met wat meer afstand van de dagelijkse operatie.' De plek die hij achterlaat zal worden opgevuld door twee nieuwe adjunct directeuren.



Per 1 november legt Hugo zijn functie neer. 'Hij gaat genieten van zijn vrije tijd, maar zal indirect wel betrokken blijven bij Duinrell. Het is en blijft een familiebedrijf', aldus woordvoerder Peter Wijnen.

