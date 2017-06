Nader psychiatrisch onderzoek voor man die eigen kinderen gebruikte voor porno

RIJNSBURG - De Haagse rechtbank wil laten onderzoeken of de Rijnsburger (27) die vorig jaar kinderporno maakte van zijn eigen kinderen (1 en 4 jaar) in aanmerking komt voor tbs met dwangverpleging.

Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie een dergelijke tbs-maatregel, naast drie jaar gevangenisstraf. Maar de rechtbank vindt dat de psychiater en de psycholoog die de verdachte tot nog toe onderzochten, zich onvoldoende hebben uitgelaten over die optie van TBS met dwangverpleging. De nadere rapportage zalop een openbare vervolgzitting in augustus worden besproken, zo bepaalde de rechtbank vanmiddagbij tussenvonnis.Een Amerikaanse FBI-agent bracht de Nederlandse Justitie op het spoor van de Rijnsburger die in de nacht van 23 op 24 augustus vorig jaar werd gearresteerd. De verdachte had de Amerikaanse rechercheur via internet kinderporno toegestuurd die hij van zijn eigen dochtertje (1) en zoontje (4) had gemaakt terwijl hij ze misbruikte.Hij had de kinderen slaapmiddelen toegediend om vrijelijk zijn gang te kunnen gaan. Meer dan achthonderd van dat soort foto's en filmpjes vond de politie bij hem thuis. Ook beschikte hij over 'anoniem' kinderpornografisch materiaal dat hij van internet had geplukt. De Rijnsburger zou zijn beeldmateriaal met minstens vier anderen hebben gedeeld.Bij de politie verklaarde de verdachte dat hij de 'de duivel in zijn hoofd had' . Hij zou verder in een roes hebben geleefd door drank, drugs, medicijnen en slaaptekort. En dan zou er nog, ook langer geleden al, een seksverslaving hebben gespeeld. Zelf vindt de verdachte van niet:'Viermaal per dag masturberen: volgens mij is dat niet echt een seksverslaving'. De man maakte tijdens de zitting twee weken geleden een verwarde indruk. Hij zei dat er computerchips in zijn hoofd zitten die zijn denken beinvloeden.Zijn echtgenote verliet hem, en nam de kinderen mee. Die zouden zelf weinig tot niets van gebeuren hebben meegekregen. De rechtbank zet de zaak op 10 augustus voort.