Rijswijkse buren ongerust: 'Nu een Cobra 7, wachten op het volgende'

Foto: Regio15

RIJSWIJK - Als de politie niet snel in actie komt, vrezen buren in een portiekflat in Rijswijk dat de situatie verder uit de hand loopt. Ze denken dat de brand, die zondag korte tijd bij hun buurvrouw woedde, veroorzaakt is door haar voormalige vriend. De politie gaat uit van brandstichting, maar onderzoekt de precieze oorzaak nog. Er is nog niemand aangehouden.





Ze belde snel haar buurvrouw en de politie. Toen het vuur onder controle was, dachten ze al snel de dader te kennen. 'Toen een buurmeisje een persoon beschreef die ze had gezien, wist mijn buurvrouw direct dat het om haar ex-vriend ging. Hij heeft al eens eerder eieren tegen haar raam gesmeten en de ramen helemaal ingegooid. Nu werpt hij dus de vuurwerkbom Cobra 7 naar binnen en nu is het wachten op het volgende.'



Vakantie



De getroffen vrouw is met haar twee kinderen en haar nieuwe vriend op vakantie in afwachting van alle gebeurtenissen. De hond heeft de brand overleefd.



