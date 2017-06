Lange file op A4 richting Den Haag na ongeluk; één gewonde

Ongeluk A4 Ringvaart Aquaduct (foto: MediaTV)

DEN HAAG - Automobilisten op de snelweg A4 tussen Amsterdam en Den Haag sluiten woensdagmiddag aan in een lange file. Bij Roelofarendsveen is een ongeluk gebeurd, waardoor er tien kilometer file staat. De rechterrijstrook is dicht.





Het verkeer komt inmiddels weer op gang. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk.



Ter hoogte van het Ringvaart Aquaduct botste een auto achterop een vrachtwagen. De bestuurder van de personenauto raakte gewond en moest naar het ziekenhuis vervoerd worden. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is.Het verkeer komt inmiddels weer op gang. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk.

