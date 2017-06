Nieuw topzeilcentrum in haven Scheveningen

Topzeilcentrum Scheveningen

DEN HAAG - In de haven van Scheveningen is woensdag het nieuwe topzeilcentrum geopend. Het pand is gebouwd op de plek waar tot bijna twee jaar geleden de krakers van culturele broedplaats De Vloek huisden. In het zeilcentrum kunnen Olympische zeilers, de zeilers van de Volvo Ocean race en zelfs de beachvolleyballers op topniveau trainen.





Twee jaar geleden woonden hier nog de krakers in hun culterele vrijplaats de Vloek. Zij hebben zich



Bereikbaarheid



De keuze om een zeilcentrum op Scheveningen te openen heeft vooral met bereikbaarheid te maken. Voorheen zat er een centrum in het Noord-Hollandse Medemblik, maar dat was voor de meeste zeilers, die vaak ook studeren, ver weg moeilijk te bereiken met openbaar vervoer.



De opening verliep anders dan gepland. Het was de bedoeling dat de hangardeuren zouden openen en daar twee schepen groots uitgerold werden, richting de feesttent. Maar door de storm was dat geen goed idee. Dus hebben wethouders een doek van twee zeilfoto's afgetrokken om het zeilcentrum te openen.

