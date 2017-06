Trix gaat op tournee: 'Geen slapeloze nachten, spannend is het zeker'

LEIDEN - Trix gaat op reis. Het dinosaurus-skelet van Naturalis is maandag door duizenden bezoekers uitgezwaaid en gaat nu op tournee. In 2019 komt de dino weer 'naar huis' en krijgt ze een ereplaats in het Leidse museum. Maar hoe vervoer je zo'n groot skelet? Trix past namelijk niet in een klein koffertje.

Twee dagen na haar afscheid , is er van de Trix die wij kennen weinig meer over. Ze is verdeeld in allerlei stukken. Klein en groot. Klaar om in grote kisten te worden gezet.'Het ziet er een beetje vreemd uit ja. We zijn haar uit elkaar aan het halen en netjes aan het inpakken', vertelt Natasja den Ouden van Naturalis. 'Zo komt ze veilig op haar nieuwe bestemming aan'.Een dinosaurus-skelet uit elkaar halen én weer opbouwen is een heel precies klusje. Alle onderdelen worden genummerd en stevig vastgezet. Zo kan alles tijdens de reis niet bewegen en verschuiven. 'Als dat wel gebeurt, dan zou ze kapot kunnen gaan. Dat willen we niet', legt Den Ouden uit.Een normaal mens zou de kriebels krijgen van al die losse onderdelen. Natasja en haar team heeft daar geen last van. 'Het is een heel bouwpakket. Als je het stukje bij beetje bekijkt is het heel simpel. Maar alles bij elkaar is het wel een hele constructie.''Of ik slapelozen nachten heb? Nee, we hebben een team dat heel geoefend is. Het komt altijd wel goed, maar spannend is het zeker.'