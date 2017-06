West Wekker: verhitte discussies in Leiden en 3D-tekening in Delft

REGIO - Goedemorgen! Er waren woensdagavond verhitte discussies tijdens een bijeenkomst over het busstation voor Leiden Centraal. Inwoners van de stad voelen zich niet gehoord door de gemeente. Verder een mooi kunstwerk in Delft. Op het Bastiaansplein is een bijzondere 3D-tekening te zien. Dit en meer in de West Wekker!

‘Ik ga naar huis', moppert een vrouw terwijl ze haar jas aantrekt. ‘Deze verhalen heb ik al zo vaak gehoord. Er wordt toch niet naar ons geluisterd, de gemeente trekt haar eigen plan.' De bijeenkomst over de invulling van de stationsbuurt en de locatie van het busstation in Leiden is woensdagavond door meer dan honderd mensen bezocht. Het was een avond met verhitte discussies.Misschien is het u al opgevallen: de nieuwe 3D-tekening op het Bastiaansplein. Vorig jaar schitterde 'Het straatje' van Vermeer op het Delftse plein. Dit jaar staat het kunstwerk in het teken van het 175-jarige bestaan van de TU Delft.In de haven van Scheveningen is woensdag het nieuwe topzeilcentrum geopend. Het pand is gebouwd op de plek waar tot bijna twee jaar geleden de krakers van culturele broedplaats De Vloek huisden. In het zeilcentrum kunnen Olympische zeilers, de zeilers van de Volvo Ocean race en zelfs de beachvolleyballers op topniveau trainen.Trix gaat op reis. Het dinosaurus-skelet van Naturalis is maandag door duizenden bezoekers uitgezwaaid en gaat nu op tournee. In 2019 komt de dino weer 'naar huis' en krijgt ze een ereplaats in het Leidse museum. Maar hoe vervoer je zo'n groot skelet? Trix past namelijk niet in een klein koffertje. Weer: De dag begint met regen, maar vanmiddag kan de zon af en toe schijnen. De temperaturen liggen tussen de 20 en 22°.