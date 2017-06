Verhitte discussies tijdens bijeenkomst over busstation voor Leiden CS

LEIDEN - ‘Ik ga naar huis', moppert een vrouw terwijl ze haar jas aantrekt. ‘Deze verhalen heb ik al zo vaak gehoord. Er wordt toch niet naar ons geluisterd, de gemeente trekt haar eigen plan.' De bijeenkomst over de invulling van de stationsbuurt en de locatie van het busstation in Leiden is woensdagavond door meer dan honderd mensen bezocht. Het was een avond met verhitte discussies.

Eén van de beroemdste DJ's van de wereld, Armin van Buuren, was ook aanwezig. Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst liet hij zijn ongenoegen blijken. ‘De gemeente heeft geen visie en daar draait het allemaal om’, vertelt de Leidenaar.



Begin dit jaar besloot wethouder Paul Laudy het busstation te verplaatsen naar de Terweelocatie aan de zeezijde van Leiden CS. Dit leidde tot veel verzet in de stad. En dus maakte de wethouder een draai en koos Laudy ervoor ook te kijken naar een mogelijke locatie aan de stadszijde. Door middel van dit participatieproces wil de wethouder de Leidenaren ook een stem geven.



Toekomst



Wethouder Robbert Strijk liet weten dat het van belang is dat de locatie van het busstation herontwikkeld moet worden en dat wat het hem betreft flink op de schop moet. Een andere locatie voor het busstation sluit hij niet uit. ‘Wonen, werken, kantoren. Dat is waar Leiden in de toekomst behoefte aan heeft. Wij willen dat de Leidenaren daar over meedenken,’ aldus de wethouder.



