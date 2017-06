Geen treinen tussen Alphen aan den Rijn en Gouda

ALPHEN AAN DEN RIJN - Tussen Alphen aan den Rijn en Gouda rijden geen treinen door een seinstoring. Dat meldt de NS.

Reizigers tussen beide plaatsen kunnen het beste omreizen via Woerden. De extra reistijd is ongeveer een kwartier. Er rijden stopbussen tussen Alphen aan den Rijn, Boskoop, Waddinxveen en Gouda.De NS meldde in eerste instantie dat het treinverkeer rond 9.15 uur weer zou moeten rijden. Inmiddels laat de NS weten dat het nog onduidelijk is hoe lang de verstoring nog zal duren.