Wereldberoemde dj Armin van Buuren mengt zich in discussie busstation Leiden

Armin van Buuren was een van de meer dan honderd mensen die een bijeenkomst over de invulling van de stationsbuurt en het nieuwe busstation bezocht. Op de bijeenkomst waren veel boze inwoners die klaar zijn met de plannen van de gemeente om het busstation naar de andere kant van het station te verplaatsen. De plannen leiden tot veel verzet.De dj roept de gemeente op samen met de burgers een nieuwe visie te ontwikkelen. 'Er is wel een visie, maar dat is een oude visie die is verlopen, omdat de RijnGouwelijn er nooit is gekomen. Laten we daarom opnieuw met elkaar om de tafel zitten. Volgens mij gaat het erom wat willen we met het hele stationsgebied. Ondertussen gaat de bouw hier gewoon door.' Van Buuren kreeg een luid applaus van de aanwezigen.