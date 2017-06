Zoetermeerder vrijgesproken van voorbereiding moord 'op zoveel mogelijk vrouwen'

ZOETERMEER - Zoetermeerder Noah van der W. (27) wilde volgens Justitie in oktober bij een brug in Zoetermeer 'zoveel mogelijk' vrouwen doodsteken met een groot keukenmes, maar de rechter sprak hem woensdagmiddag vrij.

Het Openbaar Ministerie had 'voorbereiding van moord' ten laste gelegd. Twee weken geleden eiste het OM een jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk tegen hem. Naast een verplichte psychiatrische en verslavingsbehandeling. Maar de rechtbank vond dat er onvoldoende bewijs tegen de verdachte was.Een maatschappelijk werkster had aan de bel getrokken bij de politie. Tegenover haar had de Zoetermeerder bekend dat hij een groot aantal vrouwen wilde ombrengen.Hij had daartoe al een keer met een mes op een brug in Zoetermeer klaargestaan, vertelde hij haar. Maar die keer zag hij slechts één meisje en dat zou hij 'niet genoeg' hebben gevonden.'De verdachte liet zich tegenover de maatschappelijk werkster uit in krasse bewoordingen', vond de rechtbank. 'Maar hij zei er dan ook telkens bij dat hij het niet werkelijk meende.'De Zoetermeerder vertelde de werkster ook dat hij een mes had verstopt in de buddyseat van zijn pizza-bezorgscooter, speciaal 'om de vrouwen te vermoorden'. Toen de politie hem aanhield, werd dat grote mes inderdaad gevonden.Maar nu had de Zoetermeerder een andere verklaring voor dat wapen. 'Pizzakoeriers worden vaak overvallen, ik had het mes om te daar tegen te kunnen verdedigen.' De rechtbank noemt die verklaring voor het mes 'niet onaannemelijk'. Ook de geëiste psychiatrische en verslavingsbehandelingen vervalt.De Zoetermeerder is al een poosje psychiatrisch patiënt. Hij is boos op alle vrouwen in Zoetermeer omdat hij denkt dat zij over hem roddelen: ze zouden in strijd met de waarheid in het rond whatsappen dat hij pedofiel is.