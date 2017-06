Op zoek naar het mooiste verhaal van Den Haag

Jan Paul Bresser (1941-2015) (foto: Merlijn Doomernik, bewerkt door Omroep West)

DEN HAAG - Twee jaar geleden overleed kunstjournalist, schrijver en dichter Jan Paul Bresser. Hij woonde jarenlang in het Hofkwartier en was gefascineerd door Den Haag. Op zijn sterfdatum, 21 juni, zal nu een prijs ter ere van hem worden uitgereikt aan de journalist die het afgelopen jaar het beste verhaal over Den Haag schreef.

Verhalen over de stad Den Haag zijn schaars. Het Binnenhof wordt breed uitgemeten in de landelijke media, maar de stad zelf geniet weinig aandacht. Tenminste, dat vindt Wim Willems, voorzitter van de jury. Hij kende Bresser persoonlijk: 'Het was een zeer hartelijke man, gastvrij, maar had bovenal wat met Den Haag. Dit komt in zijn werken geweldig naar voren.'



Bresser trok voor zijn teksten gewoon de stad in. 'Hij sprak met winkeliers, marktlui of met de gewone man op de straat. Hij leefde de stad.'



Bressers manier van schrijven



Met de nieuwe prijs gaat de jury op zoek naar Bressers manier van schrijven. Die wordt volgens Willems gekenmerkt door zijn lichte toon. 'Bresser maakte altijd gebruik van beeldspraak, en hij wist lezers echt mee te trekken in zijn verhaal. Dat wekt verwondering op bij lezers.'



De jury ontving ongeveer vijftien inzendingen en koos er daar drie van uit. Genomineerd zijn nu student Hizir Cengiz, en journalisten Arjen van Veelen, en Nicolette van der Werff. De winnaar wordt beloond met 1500 euro, en een artistiek beeldje.



Meer naamsbekendheid



Willems: 'Deze eerste uitreiking is duidelijk de vuurdoop voor de prijs, maar levert hopelijk veel naamsbekendheid op. Misschien hebben we dan volgend jaar meer inzendingen.'