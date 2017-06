Justin Bieber strikt Romee Strijd voor nieuwe clip

DEN HAAG - Het Zoetermeerse topmodel Romee Strijd speelt een rol in de nieuwe videoclip van Justin Bieber. Het gaat om een nummer dat de zanger maakt samen met David Guetta. Dat blijkt uit een post vanStrijd is ondermeer bekend van haar werk voor lingeriemerk Victoria's secret.

Ook andere modellen van dit label zullen in de clip te zien zijn. De single gaat '2U' heten. Het lijkt geen toeval dat de schone Zoetermeerse opduikt in de clip van de wereldster: sinds een tijdje delen zij hetzelfde management.Of Strijd ook in sexy poses te zien zal zijn in de clip is nog niet duidelijk. Op Instagram is zij geregeld in weinig verhullende kledij te aanschouwen.