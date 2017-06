Kleine demonstratie tegen uitspraken Haags raadslid

DEN HAAG - Zo'n tien tot twintig mensen willen donderdagavond demonstreren in het Haagse stadhuis tegen de uitspraken van raadslid Abdoe Khoulani van de Partij van de Eenheid. Die noemde een groep scholieren op bezoek uit Israel, 'Zionistische terroristen' en 'toekomstige kindermoordenaars en bezetters'.

De demonstranten, van onder meer de jongerenorganisatie van het CIDI, zullen voorafgaand aan de raadsvergadering met borden en spandoeken duidelijk maken dat zij vinden dat de uitspraken van het raadslid niet kunnen.Vice-voorzitter van de jongerenorganisatie, Hidde van Koningsveld, hoopt dat ze Khoulani zelf ook nog treffen. Hij wil graag het gesprek aan gaan met het raadslid.De gemeente Den Haag was niet op de hoogte van de demonstratie, 'De demonstranten mogen natuurlijk gebruik maken van hun demonstratierecht, maar niet binnen', laat een woordvoerder weten.Tot nu toe heeft Khoulani zijn uitspraken , die hij deed onder een Facebookbericht van SGP-fractieleider Kees van der Staaij, die de jongeren op bezoek had, niet teruggenomen. ‘Ik blijf daar zeker achter staan. Ik sta erom bekend dat ik geen liefhebber ben van Israël', zei hij eerder tegen Omroep West.De jongerenorganisatie van de SGP heeft gezegd dat zij aangifte zullen doen tegen Khoulani. Ook de Utrechtse Anneke Brons zegt aangitfe te doen tegen het raadslid. Khoulani noemde haar via Facebookmessenger een ‘blonde teef’ en ‘walgelijk’ , als reactie op wat hij noemt ‘zeer racistische uitspraken’ van Brons.