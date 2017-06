Topontmoeting Westlandia en Vitesse Delft finale HV Cup

Westlandia (foto Orange Pictures)

REGIO - Zaterdag 10 juni wordt op de velden van SVC '08 de finale gespeeld om de HV Cup, de eindstrijd van het Haaglanden Voetbal Toernooi. Derde Divisionist Westlandia neemt het daarin op tegen eersteklasser Vitesse Delft.

De ploeg uit Naaldwijk plaatste zich voor de finale door in de halve eindstrijd Te Werve met 3-0 te verslaan. In de andere halve finale was Vitesse Delft met 4-1 te sterk voor het Haagse Quick.



Finaledag



De finale bij de senioren is het sluitstuk van een finaledag waarop in de diverse leeftijdscategorieën

in totaal 14 finalewedstrijden worden gespeeld. Het evenement begint om 9.30 uur, de aftrap van de grote finale tussen Westlandia en Vitesse Delft is om 17.00 uur.



Er zullen die dag geen problemen zijn met het parkeren. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van het parkeerterrein van Duindigt.