Wil jij meedenken met de volgende Parkpop? Dat kan vanaf nu

DEN HAAG - Het wordt een bijzondere editie van Parkpop dit jaar. In plaats van twee, duurt het evenement dit jaar drie dagen en ook de locatie breidt zich uit naar de binnenstad van Den Haag. Maar er is nog meer: Parkpop heeft zojuist Parkpop membership geïntroduceerd. 'We willen onze parkpopfamilie uitbreiden'

'Parkpop is een van de grootste Nederlandse festivals met zo'n vaste kern', laat Esther Pordon van de organisatie weten. 'Mensen gaan niet eens per se om de line-up, maar ze gaan naar Parkpop omdat het Parkpop is. Wij wilden iets doen met die betrokkenheid en hebben dus dit jaar besloten meer mensen te laten meedenken. Onze fans zijn immers de mensen die het ieder jaar tot zo'n groot feest maken.'Het Parkpop-membership brengt ook andere voordelen met zich mee, die over twee weken al goed van pas kunnen komen: met de membercard kun je via de 'fast lane' en hoef je dus niet meer in de rij te staan bij de ingang. Verder maak je kans op backstage-kaarten en VIP-arrangementen voor de volgende jaren.'We moeten nog even aankijken hoe we het precies gaan invullen,' vertelt Pordon. 'Er zit geen limiet op de aanmeldingen, dus afhankelijk van hoeveel mensen zich registreren, kijken we hoe we het gaan doen. Bijvoorbeeld via vergaderingen in groepjes of aan de hand van enquêtes. Het gaat erom dat we in direct contact komen te staan met onze trouwe fans.'Het gratis festival bestaat al 35 jaar en is volgens de organisatie 'iconisch voor Den Haag' als popstad. Het is dit jaar de eerste keer dat het festival geen twee, maar drie dagen duurt