School waarschuwt voor oudere man die kinderen aanspreekt

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - De Rooms- Katholieke basischool Maria Bernadette in Voorburg waarschuwt voor een man die in de buurt van de school kinderen zou hebben aangesproken. Hij beloofde ze spinners en astronautenplaatjes. De kinderen gingen daar niet op in. De school kwam met de waarschuwing na een melding van een ouder.

Het komt niet vaak voor dat zijn school zo'n waarschuwing de deur uit doet, laat directeur Ronald Duijs vrijdag weten. Hij schat maximaal 'één keer per twee jaar'.In de waarschuwing wordt gesproken over een oudere man met een bril, achterover gekamd haar en een pukkel op zijn wang. Hij zou rondrijden in een zwarte sedan. 'De melding was zo concreet dat ik er iets mee moest doen, vertelt Duijs.De directeur stuurde de waarschuwing ook door naar andere scholen in Leidschendam-Voorburg. Het is dan aan hen wat zij er mee doen, aldus de directeur. Verder drukken hij en zijn collega's de leeringen nog eens op het hart om niet met vreemden mee te gaan.De politie laat weten dat de wijkagent op de hoogte is van de waarschuwing. Een woordvoerder benadrukt nog eens dat het belangrijk is dat mensen melding maken bij de politie, zodat zij er iets aan kunnen doen.