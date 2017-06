Verwarde man wilde met Amalia trouwen en biertje drinken met koning

DEN HAAG - Een verwarde man van 35 die op 1 januari bij Villa Eikenhorst in Wassenaar werd opgepakt, wilde de Koning om de hand van Amalia vragen. Hij meende dat hij met de prinses de wereld zou moeten gaan redden.

Met een blik bier in zijn hand verscheen hij op Nieuwjaarsdag bij het hek van de koninklijke woning. Hij vertelde twee Marechaussees die op wacht stonden dat hij het blikje met Willem Alexander soldaat wilde maken.De man uit Lelystad moest in de rechtbank verschijnen omdat hij de Marechaussee ook bedreigde. 'Jullie moeten me fouilleren want ik zou een bomgordel kunnen dragen', zou hij gezegd hebben. Hij voegde eraan toe dat hij ze ook al met vuurwapens had kunnen verwonden.De woorden van de man waren voor de Marechaussees genoeg reden om collega’s op te trommelen. De verdachte werd afgevoerd naar het politiebureau, waar hij werd verhoord. Deskundigen onderzochten de man, en stelden vast dat hij lijdt aan schizofrenie en grootheidswaanzin. Medicijnen hebben onvoldoende invloed op de man. Vanuit de gevangenis probeerde hij opnieuw contact te leggen met de koning.Hij werd na enige tijd met een enkelband vrijgelaten, met de uitdrukkelijke opdracht uit de buurt van De Horsten te blijven. Nadat hij de enkelband eigenhandig had doorgeknipt, werd hij weer vastgezet. De verdachte lijkt niet direct een geschikte huwelijkskandidaat voor Amalia. Hij heeft een strafblad met veroordelingen van zes jaar en tweeënhalf jaar voor gewelddadig gedrag.Volgens zijn advocaat was de verdachte niet naar De Horsten gekomen met terreurplannen. 'Hij is vooral een verwarde man.' Hij had de Marechaussees ook niet bedreigd, hij wilde ze alleen maar waarschuwen voor mogelijke aanslagplegers, zegt de advocaat.Het OM vindt dat de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar is. Hij zou een verplichte behandeling moet krijgen in een psychiatrische kliniek. De verdachte zelf deed er woensdag grotendeels het zwijgen toe. Aan het eind van de zitting verklaarde hij alleen maar dat hij een overtuigd katholiek is en geen moslim.