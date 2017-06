'Verstoord werkklimaat' op Faculteit Pedagogische Wetenschappen

DEN HAAG - Op de Faculiteit Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden is sprake van een verstoord werkklimaat. Dat blijkt uit een intern rapport van ad-interim wetenschappelijk directeur Eric Fischer. De Telegraaf heeft het rapport in handen.

In het rapport wordt gesproken over angst, intimidatie, blokvorming en oncollegiaal gedrag. De internationaal bekende hoogleraar en Spinozaprijswinnaar Marinus van IJzendoorn zou daarbij een dubieuze hoofdrol spelen. Hij zou samen met twee andere hoogleraren jarenlang een 'schrikbewind' hebben gevoerd en nu tijdelijk in een ander gebouw werkzaam zijn.De onvrede binnen de faculteit werd volgens een woordvoerder van de Universiteit Leiden voor het eerst gesignaleerd door de vertrouwenspersoon, waar meerdere meldingen waren binnengekomen. De verziekte werksfeer wordt onderstreept in een rapport van de ad-interim wetenschappelijk-directeur, die speciaal hiervoor werd aangesteld op 1 september 2016.De Universiteit Leiden is niet blij met het uitlekken van het interne rapport van Fischer. Volgens de woordvoerder is het niet alleen schadelijk voor alle betrokkenen, maar ook voor de faculteit. Zij wil daarom ook inhoudelijk niet ingaan op het rapport.Intern wordt nu gewerkt aan het oplossen van de vertrouwensbreuk. De Universiteit Leiden hoopt zo snel mogelijk op herstel. Wat dit betekent voor het functioneren van de 65-jarige Van IJzendoorn is nog niet duidelijk.