Voormalig Omroep West-presentator doet nieuwe recordpoging tongzoenen

DEN HAAG - Voormalig presentator Jeroen Holtrop van De Leukste School op TV West doet het weer. Ruim een jaar geleden deed hij een eerste poging om het wereldrecord tongzoenen te verbeteren. Het record staat op 59 uur, maar Holtrop faalde jammerlijk na twee uur. En een nieuwe poging betekent ook een nieuwe zoenpartner.

Het is de 26-jarige Lauren uit Amsterdam. 'Hij heeft mij overgehaald', vertelt ze aan Omroep West. 'Hij heeft mij omgepraat. Of ik veel ervaring heb met tongen? Ik ben heel braaf, ik heb ook niet geoefend.'Hoe anders ligt dat voor Jeroen. 'Jazeker heb ik het afgelopen jaar geoefend, maar niet op deze lengte. Niet de duurloop.' Met wie heeft hij dan geoefend? In elk geval niet met een vaste partner. 'Nee, ik heb geen vriendin. Dan had het vast niet gemogen. Zo zijn die vrouwen ook wel weer.'De vorige recordpoging leverde nogal wat problemen op. Zo moest de 24-jarige Jeroen op een gegeven moment plassen, maar ook tijdens dat moment moest er gewoon worden doorgezoend. Dat leidde tot enige hilariteit bij de partner van destijds, Demi. 'Ik heb mijn ogen maar gewoon dicht gehouden, het moest maar', zei ze destijds.Het nieuwe 'slachtoffer' van de tv-presentator, Lauren, schrikt toch ook een beetje als ze hoort hoe hij het voor de nieuwe editie heeft opgelost. 'We hebben een lege limonadefles meegenomen, als een soort jerrycan. Als ik nu moet plassen doe ik het daarin', vertelt Jeroen. Die fles is nodig, omdat het stel van plan is voortdurend te blijven lopen om zo een beetje in beweging te blijven. Dat zou de recordpoging makkelijker moeten maken. 'Nou, ik houd het dan wel op', zegt Lauren moedig.De nieuwe poging het record te verbreken vindt plaats in Parijs, in de open lucht. Holtrop: 'Ja, ik hoop dat het daar beter gaat dan vorige keer in Den Haag. De stad van de liefde, Parijs. Dat moet toch wel iets met je doen. En het zonnetje schijnt, dat helpt ook.'Wat ook helpt, is de keuze om het met een andere vrouw te proberen, denkt de presentator. 'Ik vind Lauren leuker. Of er een vonk over gaat springen? Dat moet nog blijken, ik hoop van wel.' Of Lauren hem ook als relatiemateriaal ziet? Dat levert een verrassend antwoord op. 'Ik ben al jaren stiekem verliefd op Jeroen. Dat is echt zo.'Wanneer we Lauren vertellen dat de vorige kandidate nogal klaagde over de kwaliteiten van Jeroen - die teveel zou 'happen' tijdens het robbertje tongworstelen - reageert ze laconiek. 'Ik zal na afloop een klachtenformulier invullen, als dat nodig is', lacht ze.Holtrop zegt al blij te zijn als hij dit keer 'de drie uur haalt'. Zijn kuspartner - die zelf ook een YouTube-kanaal heeft - is wat voorzichtiger. 'We gaan ons best doen', klinkt het enigszins onzeker. Bang voor kramp in haar kaken is ze niet. 'Welnee. En ik hoef morgen niet te werken, dus dat komt goed.Of het gelukt is weten we op 26 juni. Dat komt een filmpje over de nieuwe recordpoging van Jeroen Holtrop op zijn YouTube-kanaal ' Jeroen & Co.' De twee kenden trouwens al eerder een 'succesvolle' samenwerking. Ze kennen elkaar van een gezamenlijke poging een ander record te verbreken: dat om in korte tijd zoveel mogelijk boeren te laten