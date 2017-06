Haags Historisch Museum zoekt persoonlijke verhalen en voorwerpen over arm en rijk

Haags Historisch Museum zoekt persoonlijke verhalen en voorwerpen over arm en rijk

DEN HAAG - Kunst en kitsch, maar dan op zijn Haags... In het Haags Historisch Museum is de tentoonstelling Arm en Rijk/ Rijk en Arm te zien. Het museum is op zoek naar persoonlijke Haagse verhalen en voorwerpen rond het thema arm en rijk.

Zo vertelden eerdere deelnemers bijvoorbeeld over een opa die lakei was of hun hulp bij het bereiden van maaltijden in de kerk. De verhalen krijgen een ple www.mijndenhaag.org en deelnemers worden gefotografeerd met hun voorwerp.



Op 17 juni is iedereen met een mooi Haags verhaal en/of voorwerp welkom in het museum aan de Korte Vijverberg.



Meer weten? Luister dan vandaag naar SuperDebby tussen 12 en 14 uur.





Door: Redactie SuperDebby Correctie melden