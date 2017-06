Afvalmeldpunt Omroep West: Veel klachten over Paul Krugerlaan en dumpen huisraad naast containers

DEN HAAG - Rotzooi in de Paul Krugerstraat en omgeving in Den Haag leidt tot nog toe tot de meeste klachten bij het meldpunt van Omroep West over rommel rond ondergrondse afvalcontainers. Ook uit de wijken Segbroek, Rustenburg en Morgenstond komen veel klachten. Bij ons meldpunt zijn inmiddels een kleine honderd meldingen binnengekomen. Hoewel de meeste uit Den Haag komen zijn er ook klachten uit onder meer Rijswijk, Leiden, Zoetermeer en Gouda.

De foto's die we binnenkrijgen laten soms onvoorstelbare hoeveelheden huisvuil zien naast de ondergrondse vuilcontainers. Volgens de melders zijn er meerdere oorzaken hiervoor. 'Het personeel van een nabijgelegen restaurant gooit hier het bedrijfsafval in,' schrijft iemand uit de Schilderswijk die anoniem wil blijven. 'Waarschijnlijk zijn het AirBnB-huurders of andere luiaards,' zo veronderstelt Guido uit het centrum.Sommigen geven de gemeente de schuld, die zou niet vaak genoeg de containers legen. Maar dat is lang niet altijd het probleem, zo zegt bijvoorbeeld Astrid uit Den Haag: 'mensen gooien alles naast de container, ook al is die niet vol.' En een ander vindt dat de gemeente wel degelijk zijn best doet maar dat het schort aan de mentaliteit van de mensen. 'Als er grofvuil ligt en je belt is dat best snel weg, maar de volgende dag ligt er weer wat,' aldus een andere Astrid.De foto's van de melders laten zowel huisvuil als grofvuil naast de ondergrondse stortplaatsen zien. Ook maakt één melder gewag van bouwafval dat door een klusbedrijf in een container wordt gedumpt. Over grofvuil schrijft een anonieme melder: het lijkt wel of niemand meer weet dat je dat gratis kan laten ophalen.Niet elke gemeente komt er even goed af, en ook verschillen de meningen per gemeentelijke afdeling. Nico uit Leiden zegt hierover: 'Niks dan lof voor de mensen die de straat vegen, maar de BOA's doen echt helemaal niks.' Hij noemt als voorbeeld dat er grofvuil naast een container wordt gezet waar de naam van de weggooier nog op staat, maar dat de handhaving niks doet met een melding hierover. En over de BOA's in Den Haag schrijft Johnny: 'De handhaving loopt 100 keer voorbij maar die doen er ook echt geen klére aan die zeggen 'dat is niet onze taak'.'Het probleem wordt niet altijd veroorzaakt door directe omwonenden van een container. 'Vaak genoeg gezien dat er auto's aan komen rijden waarna er behoorlijk wat afval in de containers gedumpt wordt,' schrijft Marianne uit Den Haag. En Joop is nog wat specifieker over die auto's: 'elke nacht wordt grofvuil neergezet door mensen met een aanhanger en vaak witte kentekens.'Berichten over dit afvaltoerisme komen onder meer uit de wijken Oud-Leyenburg, Escamp en Moerwijk. En voorlichting in andere talen, zoals sommige mensen suggereren, is volgens J. uit Den Haag geen oplossing daarvoor: 'Het wordt 's avonds laat of 's nachts neergezet, dus ze weten wel dat het niet mag.'