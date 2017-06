Schoolpleinverbod leidt tot buurtruzie: 'Dit is te achterlijk voor woorden'

ZOETERMEER - In de buurt van openbare basisschool De Hofvijver in Zoetermeer is een buurtruzie ontstaan over een schoolpleinverbod. Twee families willen daar volgens de buurt dat kinderen na schooltijd niet meer op het plein mogen spelen.

Dat zou namelijk te veel lawaai veroorzaken. Deze bewoners zijn in het gelijk gesteld door de gemeente en daarom plaatst die binnenkort verbodsborden. Dat gaat Rik Remmerswaal te ver. Hij startte een petitie voor het openhouden van het plein voor kinderen. 'Dit is te achterlijk voor woorden', zegt hij.Door problemen in eerdere jaren is het schoolplein al aangepast. 'Toen zijn er hekken geplaatst tegen overlastgevende jongeren en bakken neergezet om het voetballen moeilijker te maken. Ook zijn de basketbalpalen verplaatst', zegt directeur Hans van Elburg van de school. Maar nu komt er dus een speelverbod na schooltijd. Remmerswaal: 'Toen dacht ik: ja, dát gaan we niet doen.'Hij krijgt veel steun. Al ongeveer 500 mensen hebben hun handtekening onder zijn petitie gezet. 'Iedereen spreekt me aan en vindt het ook belachelijk dat zo'n verbod er komt. Als het nou om hangjongeren ging, maar dat is het niet. Die heb ik hier al jaren niet gezien.'De initiatiefnemer heeft gehoord dat er tegen de klagende gezinnen bedreigingen worden geuit. Dat is zeker niet zijn bedoeling. 'Ik ben tegen geweld. Ik wil gewoon dat we dit oplossen.'Het schoolpleinverbod is nu actief na schooltijd. Het moment dus dat kinderen nog even gaan spelen. De families die overlast ondervinden waren donderdag niet beschikbaar voor commentaar, maar lieten aan het AD weten dat het hen niet gaat om spelende kinderen, maar om hangjongeren, al zijn die er volgens Remmerswaal dus niet. Andere buurtbewoners geloven er ook niets van: 'Ze verzinnen iedere keer weer wat.'Mocht het waar zijn dat het probleem tóch bij de hangjongeren ligt, dan heeft Remmerswaal een oplossing. 'Mijn kinderen zijn om acht uur 's avonds al lang weer thuis. Dan doen we toch een samenscholingsverbod voor de avond? Dan kunnen de kinderen ten minste gewoon buitenspelen.'