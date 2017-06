Vijftig statushouders aan de slag bij gemeente Den Haag

Asielzoekers | Foto ANP

DEN HAAG - Vijftig statushouders - vluchtelingen met een verblijfsvergunning - gaan aan de slag bij de gemeente Den Haag. Zij krijgen daar een zogeheten werkervaringsplaats. Den Haag hoopt daarmee 'een voorbeeld' voor andere werkgevers te zijn.

Op een werkervaringsplek doet een werkzoekende een jaar lang onder begeleiding werkervaring op, waarbij leren centraal staat. Een werkervaringsplaats biedt bovendien de mogelijkheid als interne kandidaat te reageren op een vacature, waardoor doorstromen naar een gewone baan gemakkelijker wordt.



Volgens wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, werk en integratie) is het hebben van een baan van groot belang voor de integratie van nieuwkomers. 'Wie actief is op de arbeidsmarkt hoort ergens bij. Hij of zij ontwikkelt een netwerk. Het stimuleren van arbeidsmarktparticipatie van statushouders is daarom een onlosmakelijk onderdeel van een effectief integratiebeleid,' stelt hij in een verklaring.



Succesvol



Van de mensen die in 2015 zijn begonnen op een werkervaringsplek, heeft 70 procent aansluitend een baan gekregen. 'Het creëren van werkervaringsplekken heeft zich daarmee bewezen als zeer succesvol arbeidsmarktinstrument', aldus de gemeente. De eerste statushouders gaan nog deze zomer aan de slag.



Wat ze precies gaan doen bij de gemeente, is afhankelijk van hun werkervaring en opleiding, zegt de woordvoerder van Baldewsingh. Het kan bijvoorbeeld gaan om catering, groenvoorziening of ict. 'Maar het mag zeker niet leiden tot het verdringen van gewone banen.'



