Jonge snoeken in De Lier moeten andere vissen opvreten

Snoeken vangen in De Lier (Foto: Omroep West / Teun de Jong)

DE LIER - In De Lier zijn donderdag 400 jonge snoeken verplaatst van een paaiplaats naar een sloot. Ze zijn sinds februari op een ondergelopen weiland opgegroeid nadat hun vaders en moeders daar door het Hoogheemraadschap van Delfland werden geplaatst.

De acht volwassen snoeken werden door sportvissers uit de sloot gevist en naar de paaiplaats gebracht om zo het evenwicht in de sloten in De Lier weer op orde te brengen. 'In onze sloten hebben we teveel vissen die de boel omwoelen. Dan krijgen de waterplanten geen kans om te groeien omdat het water te troebel is. Daarom willen wij de populatie verminderen door snoeken uit te zetten die de andere vissen opeten,' zegt Wil van der Ende van het waterschap.



De teller stopte donderdag bij ongeveer 400 snoekjes, maar dat hadden er meer kunnen zijn. Van der Ende: 'We wilden ze eigenlijk uitzetten als ze acht centimeter zijn. Als ze te groot geworden zijn, zoals nu, eten ze hun broertjes en zusjes namelijk op. Daar leren we nu van voor de komende jaren.'

De bedoeling is om in de komende jaren ongeveer 1000 jonge snoeken uit te zetten.