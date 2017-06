Wijkbezoek Haagse burgemeester Krikke: Winkelcentrum Leyweg

De Haagse burgemeester Pauline Krikke op kennismakingsbezoek in het stadsdeel Escamp. | Foto Omroep West

DEN HAAG - Burgemeester Krikke van Den Haag is druk bezig om de stad te leren kennen. Op 17 maart is zij geïnstalleerd en sindsdien trekt zij de wijken in om mensen te ontmoeten en speciale plekken te bezoeken. Omroep West mocht op een stralende donderdagochtend met haar mee naar stadsdeel Escamp. We volgen haar daar in een serie van vijf afleveringen. Vandaag: Winkelcentrum Leyweg.





De ondernemers van het winkelcentrum hebben ook wel een wensenlijstje. Het gaat niet goed met de Leyweg. Er is veel leegstand en de bezoekersaantallen lopen terug. Vooral het faillissement van warenhuis V&D is een grote aderlating geweest.



Daadkracht en visie



'Het is positief als een burgemeester aandacht heeft voor een winkelcentrum, zeker een winkelcentrum dat het moeilijk heeft', zegt Henk van der Hoeven van de winkeliersvereniging. 'De Leyweg heeft een goede toekomst maar daadkracht en visie zijn belangrijk.'



Volgens Van der Meulen is het belangrijk dat het leegstaande V&D-pand snel gevuld wordt. 'Bovendien zou het goed zijn als de pleinen opgeknapt worden zodat het fijner is om in het winkelcentrum te verblijven.'



Rode roos



De burgemeester kan niets beloven maar heeft de problemen wel aangehoord. En bij het verlaten van het winkelcentrum om naar de volgende locatie van het werkbezoek te gaan, krijgt ze een roos mee van de eigenaar van een bloemenkiosk. 'Het is met liefde gegeven,' zegt hij.



